تجديد حبس شبكة دعارة تقودها ربة منزل وزوجها فى مدينة السادات بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة السادات، تقودها ربة منزل وعاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لقسم مكافحة جرائم الآداب العامة أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عاطل وزوجته لإدارة شبكه لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وأسفرت الجهود عن ضبط المتهم "ياسر" 45 عاما وزوجته "رضا .م.ر" 36 عاما ربة منزل.

حيث قام المتهمان بإدارة مسكنهما بالمنطقة الخامسة بمدينة السادات لأعمال الدعارة، واستقطاب النسوة الساقطات وتقديمهن لراغبى المتعة الحرام مقابل أجر مادى، وبتقنين الإجراءات تم ضبط كل من، "برلنتى" 36 عاما ومقيمة أشمون و" طلعت" 45 عاما ومقيم طوخ و"إيمان" 21 عاما ومقيمة الجيزة و"عبد الفتاح" 48 عاما ومقيم منوف و "محمد" 27 عاما ومقيم القاهرة و"رانيا" 27 عاما ومقيمة البحيرة وبحوزتهم 7 هواتف محمولة ومبلغ 5430 جنيها وسيارة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.