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بهاء أبو شقة: من أيد التعديلات الدستورية وطنى ومن خالف وطنى لا نخون أحدا

الأحد، 31 مارس 2019 07:15 م
بهاء أبو شقة: من أيد التعديلات الدستورية وطنى ومن خالف وطنى لا نخون أحدا مجلس النواب
نور على _عبد اللطيف صبح
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وجه  الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب وعضو اللجنة التشريعية، الشكر لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال وأعضاء اللجنة التشريعية ورئيسها بسبب تطبيقها للمادة 226 من الدستور والخاصة باجراءت تعديل الدستور كما يجب".

 

وتابع خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم أن البرلمان أثبت للجميع فى إتباعه للاجراءات الدستورية الخاصة بالتعديلات الدستورية، قائلا اؤكد للجميع أننا ليس لنا مصلحة إلا مصلحة الوطن".

 

وعقب المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة أننا أثبتنا للجميع أننا نعمل ولا نهدف إلا لمصلحة الوطن والجميع كان له رأى وكل الاحترام لكل من أبدى رأيه ولا نخون أحدا ومن له رأى مؤيد فهو وطنى ومن له رأى مخالف فهو وطنى".

 

يذكر أن اللجنة التشريعية مكلفة خلال هذا الأسبوع بمناقشة المقترحات المقدمة من الـ155 نائبا حول التعديلات الدستورية، ثم تبدأ الأسبوع القادم فى صياغة المواد المطلوب تعديلها دستوريا وفقا للطلب المقدم من النواب.

 


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