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بنشر الزهور والأعلام بالشوارع.. محافظة الجيزة تحتفل اليوم بعيدها القومى

الأحد، 31 مارس 2019 01:00 ص
بنشر الزهور والأعلام بالشوارع.. محافظة الجيزة تحتفل اليوم بعيدها القومى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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تحتفل اليوم محافظة الجيزة بعيدها القومى المئوى، حيث يبدأ الإحتفال اليوم بعزف السلام الجمهورى والموسيقى العسكرية أمام ديوان عام المحافظة، ثم استقبال المهنئين. 
 
ويأتى الحدث الأهم وهو إيقاد شعلة النصر بديوان المحافظة والتحرك لقرية نزلة الشوبك فى البدرشين لإشعال شعلة النصر بمدرسة شهداء نزلة الشوبك. 
 
وقد استعدت المحافظة للعيد القومى برفع نظافة الشوارع ونشر باقات الزهور فى الشوارع، وتعليق الأعلام المصرية وأعلام المحافظة على أعمدة الإنارة، كما جددت المحافظة المقر الرئيسى لقيادات محافظة الجيزة بالديوان العام ليظهر بأحسن حالاته فى العيد القومى. 
 
ويوافق العيد القومى لمحافظة الجيزة ذكرى استشهاد أبناء نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى فى ثورة 1919.

 


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