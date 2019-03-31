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بدء الدراسة بكلية الحوسبة وعلوم البيانات بـ 5 برامج بجامعة الإسكندرية

الأحد، 31 مارس 2019 05:19 م
بدء الدراسة بكلية الحوسبة وعلوم البيانات بـ 5 برامج بجامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعه الاسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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وافق مجلس جامعة الإسكندرية بجلسته المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، على اللائحة والمقررات العلمية لكلية الحوسبة وعلوم البيانات، المزمع بدء الدراسة بها بمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة اعتبارا من سبتمبر القادم.
 
و أعلن رئيس جامعة الإسكندرية، أن الكلية ستحتوى على خمسة برامج متطورة وحديثة، ذات محتوي تعليمي مبتكر ومرتبطة بالصناعة ووفقا لاحتياجات سوق العمل والمهن المطلوبة في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات، وأضاف الكردي أن تلك البرامج هي برنامج الأمن السيبراني، وبرنامج تحليلات الأعمال، برنامج النظم الذكية، برنامج تحليلات الوسائط العلمية، برنامج تحليلات ومعلوماتية الرعاية الصحية.
 
وهنأ المجلس الدكتور نهال الشقنقيري، رئيس وحدة طب عيون الأطفال بالمستشفى الرئيسي الجامعي، بمناسبة تكريم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، أمس  ودعا الكردي العمداء إلى إبراز النماذج المشرفة بكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية التي لها إسهامات في المجالات الأكاديمية أو خدمة المجتمع لتكريمهم وإلقاء الضوء على مجهوداتهم  .
 
وافق المجلس على مقترح كلية الطب بجامعة الإسكندرية بعمل مسح شامل لمرض الجلوكوما (المياه الزرقاء) لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة في الأسبوع الأخير من شهر إبريل ، ومن المقرر أن تستمر المبادرة لمدة إسبوعين، وذلك بقسم طب وجراحة العين بمبنى جراحات اليوم الواحد بالمستشفى الرئيسي الجامعي .
 
ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة شيكاغو للتعاون في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب . 
 
ووافق المجلس على تعيين 5 مدرس، ومنح 9 درجات دكتوراة، 27 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة .
 
 

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