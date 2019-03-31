انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق المحلة كفر الشيخ بسبب سوء الأحوال الجوية

الغربية – مصطفى عادل

شهد طريق المحلة كفر الشيخ الدولى بمحافظة الغربية، انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالحبوب بسبب سوء الأحوال الجوية دون حدوث إصابات، وتم استدعاء ونش عملاق لرفع السيارة لمنع توقف حركة المرور.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مجدى عوض مأمور مركز المحلة، بانقلاب سيارة نقل بمقطورة، على طريق المحلة – كفر الشيخ الدولى، وانتقلت سيارة إسعاف وشرطة النجدة والمرور لمكان الحادث، وتبين انقلاب السيارة على الطريق دون حدوث إصابات، وقام رجال المرور بتنظيم حركة الطريق، ورفع السيارة باستخدام ونش عملاق.