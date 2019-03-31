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انطلاق فاعليات التدريب المصرى الفرنسى المشترك ( كليوباترا – جابيان 2019)

الأحد، 31 مارس 2019 02:22 م
انطلاق فاعليات التدريب المصرى الفرنسى المشترك ( كليوباترا – جابيان 2019) فاعليات التدريب المصرى الفرنسى
كتب زكى القاضى
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انطلقت فاعليات التدريب البحرى المصرى الفرنسى المشترك (كليوباترا – جابيان 2019 ) الذى يستمر لعدة أيام بالمياة الإقليمية الفرنسية.

 

وصلت إلى ميناء طولون بفرنسا وحدات من القوات البحرية المصرية تضم حاملة المروحيات "جمال عبدالناصر" طراز ميسترال والفرقاطة "تحيا مصر" طراز فريم للمشاركة فى فاعليات التدريب الذى يعد من أقوى وأكبر التدريبات البحرية المشتركة التى تنفذها مصر وفرنسا.

 

وبدأت الأنشطة التدريبية بعقد مؤتمرات التنسيق لتوحيد المفاهيم القتالية وتنفيذ إجراءات إختبار المعدات إستعدادا لتنفيذ تدريبات ما قبل الإبحار، ويشمل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات منها القيام بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة والتدريب على مكافحة التهديدات غير النمطية، كما تنفذ عناصر القوات الخاصة البحرية التدريب على أعمال الإبرار البحرى المشترك على الساحل وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش وإقتحام السفن المشتبه بها. 

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كما بدأت الأنشطة التدريبية المخططة لطلبة الكلية البحرية المشاركين فى التدريب ( كليوباترا – جابيان 2019 ) ضمن إجراءات تنفيذ معسكر التدريب الخارجى لهم بزيارة أحدث محاكيات التدريب على قيادة الوحدات البحرية والتدريب على أسس العمليات البرمائية وإدارة أعمال القتال البحرى باستخدام أحدث التكيتكات البحرية بما يساهم فى صقل مهارات الطلبة ونقل الخبرات لضباط المستقبل. 

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى و دعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة.


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