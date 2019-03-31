انطلاق القمة العربية بتلاوة آيات من القرآن الكريم بحضور الرئيس السيسى

كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان

انطلقت فعاليات القمة العربية الثلاثين فى العاصمة التونسية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى قصر المؤتمرات الذى يحتضن أعمال القمة العربية الثلاثون بالجمهورية التونسية، وتترأس تونس القمة الحالية خلفا للمملكة العربية السعودية.

كان الرئيس التونسى فى استقبال الرؤساء والقادة العرب، لدى وصولهم قاعة المؤتمرات التى تحتضن أعمال القمة.

ويرأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفد مصر فى أعمال القمة، وسط حضور كبير على مستوى الرؤساء والقادة العرب.

وتنظر القمة فى 20 بندا مدرجة على جدول أعمال القمة، يأتى فى مقدمتهم البنود المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس، وهضبة الجولان المحتلة، فضلا عن صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب.