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انطلاق أعمال القمة العربية فى تونس بحضور كبير للرؤساء والقادة العرب

الأحد، 31 مارس 2019 12:32 م
انطلاق أعمال القمة العربية فى تونس بحضور كبير للرؤساء والقادة العرب السبسى يستقبل السيسى لدى وصوله مقر القمة العربية فى تونس
رسالة تونس مصطفى عنبر
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انطقت منذ قليل، بالجمهورية التونسية، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، فى دورته الثلاثون، برئاسة تونس، خلفا للمملكة العربية السعودية.
 
كان الرئيس التونسى فى استقبال الرؤساء والقادة العرب، لدى وصولهم قاعة المؤتمرات التى تحتضن أعمال القمة.
 
ويرأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفد مصر فى أعمال القمة، وسط حضور كبير على مستوى الرؤساء والقادة العرب.
 
 
وتنظر القمة فى 20 بندا مدرجة على جدول أعمال القمة، يأتى فى مقدمتهم البنود المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس، وهضبة الجولان المحتلة، فضلا عن صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب.

 


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