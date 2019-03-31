انتهاكات فى الانتخابات التركية.. نظام أردوغان ينقل عناصر الشرطة للتصويت

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

شهدت مدينة سعرد فى شرق تركيا قيام جنود بالجيش وعناصر شرطة بالتصويت بالانتخابات المحلية وذلك بعدما تم نقلهم من العديد من المدن مثل كوجالي ويوزجات على متن 45 حافلة.

وبحسب صحيفة زمان التركية قضى بعض الجنود وعناصر الشرطة الليلة داخل المساجد بعدما امتلأت الفنادق ودور الطلبة بالمدينة.

وأمس دخل موكب مؤلف من عشرات الحافلات إلى المدينة برفقة سيارات عسكرية مصفحة، وتم تسكين الأشخاص الذين كانوا على متن الحافلات في دور الطلبة.

وتم رصد 45 حافلة قامت بنقل ناخبين مسجلين في مركز مدينة سعرد إلى المدينة، غير أن اللافت في الأمر هو تأمين الشرطة للحافلات طوال الليل، ثم توجهوا في ساعات الصباح لصناديق الاقتراع للتصويت.

وتم نقل ناخبين من مدن أخرى للمدينة التي حُذفت منها سجلات 6 آلاف و488 ناخب بقوائم تم الكشف عنها قبيل الانتخابات.