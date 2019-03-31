انتخاب الجزائر عضوا فى مجلس إدارة منظمة الاتصالات الفضائية العربية "عربسات"

الجزائر /أ ش أ/

انتُخبت الجزائر، اليوم الأحد، عضوا فى مجلس إدارة منظمة الاتصالات الفضائية العربية (عربسات) خلال دورتها الـ42 المنعقدة اليوم بالجزائر العاصمة.

وقالت هدى إيمان فرعون وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة الجزائرية للصحفيين فى ختام أعمال الدورة الـ42 للجمعية العامة لمنظمة عربسات "لقد تشرفت الجزائر اليوم بترأس الدورة الـ42 للجمعية العامة لمنظمة الاتصالات الفضائية العربية (عربسات) التى تمثل العمل العربى المشترك بامتياز فى مجال الاتصالات الفضائية، وانضمت إلى مجلس الإدارة للسنة المقبلة مما سيمنح حافزا كبيرا للتعاون بين عربسات ومؤسسات الاتصالات الفضائية الجزائرية والوكالة الفضائية الجزائرية".

وأشارت إلى أن الجزائر وصلت إلى وضع جيد فيما يخص تكنولوجيات الفضاء وستستفيد من خبرة عربسات فى سوق تشهد تنافسا شرسا.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذى لمنظمة (عربسات) خالد بن أحمد بالخيور إنه تم اختيار الجزائر وتونس وسلطنة عمان والأردن فى مجلس إدارة الدورة القادمة لتكون إلى جانب خمس دول أعضاء دائمة وهى ليبيا والإمارات والكويت وقطر والسعودية، مشيرا إلى أن المنظمة حققت إيرادات تجاوزت 265 مليون دولار وحققت أرباحا تقدر بـ74 مليون دولار.

يذكر أنه تم إنشاء منظمة الاتصالات الفضائية العربية (عربسات) سنة 1976 من قبل الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية من بينها الجزائر ويقع مقرها بالرياض.