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اليوم.. نظر دعوى تطالب بإلغاء قرار "الأعلى للإعلام" بوقف بث "الزمالك اليوم"

الأحد، 31 مارس 2019 01:06 ص
اليوم.. نظر دعوى تطالب بإلغاء قرار "الأعلى للإعلام" بوقف بث "الزمالك اليوم" نادى الزمالك - صورة أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، فى جلسة خاصة الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك، وتطالب بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" المذاع علي قناة المحور الفضائية، وإلغاء قرار الأعلى للإعلام بإلزام قناة المحور بدفع تعويض 50 ألف جنيه.

 

اختصمت الدعوى رقم  38408 لسنة 63 قضائية رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

 

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، أصدر قرارًا بإيقاف برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور لمدة شهر.

 

كما قرر المجلس الأعلى للإعلام فى بيان رسمى إلزام قناة المحور بدفع 50 ألف جنيه.

 

ونشر المجلس الأعلى للإعلام بيانًا رسميًا بقرارات اجتماع لجنتى ضبط أداء الإعلام الرياضى والشكاوى.

 

وكشف بيان المجلس الأعلى للإعلام: "توقيع عقوبات على برنامج الزمالك اليوم المعروض على قناة المحور وإلزام القناة بدفع مبلغ 50 ألف جنيها مصريا أو ما يعادله بالعملة الأجنبية نظير ما ارتكب من مخالفات بحلقة الخميس 21 مارس".

 

وأوضح البيان "ذلك بعد الخروج عن القيم والأخلاق والتحقير من شأن عدد من الشخصيات العامة والرموز الرياضية واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة لها ومخالفة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة".

 

وتابع البيان "منع بث برنامج الزمالك المعروض على قناة المحور الفضائية لمدة شهر مع إنذارها بعدم عرض أي مادة إعلامية مماثلة خلال مدة منع البث وفقا للنصف المادة 6 من لائحة الجزاءات والتدابير المشار إليها".

 

وأضاف "منح القناة المشار إليها مهلة لمدة أسبوعين لتقنين أوضاع البرامج المؤجرة وبرامج الإنتاج المشترك والبرامج المهداة التى تبثها دون تصريح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك وفقًا لنص المادة 12 من لائحة الجزاءات والتدابير المشار إليها".


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