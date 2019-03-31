اليوم.. منطقة أثار ميت رهينة تستقبل زوارها مجانًا احتفالا بعيد الجيزة القومى

تستقبل منطقة آثار ميت رهينة اليوم الأحد زوارها مجانا احتفالا بالعيد القومى لمحافظة الجيزة المئوى، والذى تحتفل به فى 31 مارس من كل عام.و يوافق العيد القومى للمحافظة ذكرى استشهاد أبناء نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزي في ثورة 1919.وتعد منطقة اثار ميت رهينة واحدة من أهم المناطق الأثرية بمحافظة الجيزة والتى تعد جزءا من جبانة منف وبها متحف ميت رهينة المفتوح والذى يعرض عدداً من أهم القطع الأثرية منها تمثال ضخم للملك رمسيس الثانى وثانى أكبر تمثال لأبو الهول بالاضافة الى تمثالين ضخمين للملك رمسيس الثانى من حجر الجرانيت الأحمر .