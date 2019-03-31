اليوم.. بورصة النيل تستقبل أكبر طرح فى تاريخها لشركة سبيد ميديكال

كتب هانى الحوتى

تستقبل بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة- بورصة النيل، أكبر طرح فى تاريخها اليوم الأحد، لحصة 25% من شركة سبيد ميديكال المتخصصة فى المعامل الطبية، وتمثل تلك الحصة 13 مليون سهم من أسهم رأس المال الشركة بسعر 3.57 جنيه.

وأكد المهندس محمود لاشين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سبيد ميديكال، أن الهدف الرئيسى من الطرح هو التوسع فى الاستثمار بالمجال الطبى بمصر، إذ تسعى الإدارة لزيادة رأس المال لأكثر من 100 مليون جنيه، بهدف التوسع بمشاريع جديدة كالمستشفيات، لاستكمال المنظومة الطبية التى تم تأسيسها بمعامل سبيد لاب والعيادات الخارجية وجميعها توفر خدمات طبية مميزة ورؤية مختلفة ناتجة عن دراسة دقيقة للسوق.

وأشار لاشين إلى أن معامل سبيد لاب بلغ عددها حتى الآن 51 معملا منتشرة فى 9 محافظات وتتميز بلامركيزتها فى التحاليل حيث يستطيع طالب الخدمة الحصول على نتيجة التحاليل خلال 3 ساعات من إجراء التحليل.