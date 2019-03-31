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الأحد، 31 مارس 2019 10:00 م
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اليوم السابع: السيسى يطلق «نوبة إفاقة» للأمة العربية فى قمة تونس

الأحد، 31 مارس 2019 08:31 م
اليوم السابع: السيسى يطلق «نوبة إفاقة» للأمة العربية فى قمة تونس اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: 
 

السيسى يطلق «نوبة إفاقة» للأمة العربية.. أكد للقادة العرب فى قمة تونس أن الحلول لأزمات منطقتنا معروفة والغائب فقط هو الإرادة والرغبة الصادقة فى نبذ الفرقة

 
الرئيس: استمرار الظلم التاريخى الواقع على الشعب الفلسطينى سيبقى «وصمة عار » حقيقية على جبين المجتمع الدولى
 

الملك سلمان: نرفض القرار الأمريكى بشأن هضبة الجولان السورية

 
الأمين العام لجامعة الدول العربية: تدخلات إيران وتركيا فاقمت من أزمات المنطقة ونحتاج لمفهوم جامع للأمن القومى العربى
 

البرلمان يهزم 10« شائعات » عن التعديلات الدستورية بالضربة القاضية

 
معارض «أهلا رمضان » تنطلق 20 إبريل وتستمر حتى 4 مايو
 

التعليم: منصة الامتحانات استقبلت 500 ألف طالب فى الرياضيات

 
بشائر قرارات السيسى.. ترقية مليون موظف فى يوليو المقبل
 

طلاب أولى ثانوى يوفرون 50% من وقت الإجابة بفضل منظومة الاختبارات الإلكترونية

 
انطلاق فعاليات التدريب المصرى الفرنسى المشترك "كليوباترا – جابيان 2019"
 

21 ألف عداد ذكى على شبكة الكهرباء.. و25 ألفا أخرى نهاية أبريل

 
177 ألف متقدم للإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى واستبعاد 40 ألفا
 

9 سفراء من آسيا يتفقدون قناة السويس للتعرف على الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية

 
 الإبقاء على بنزين 95 بسعر 7.75 جنيه للتر حتى نهاية يونيو المقبل
 
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السيسى

قمة تونس

بنزين 95

الملك سلمان

الجولان

فلسطين

الجامعة العربية




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