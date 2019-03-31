اليوم السابع: السيسى يطلق «نوبة إفاقة» للأمة العربية فى قمة تونس

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها:
السيسى يطلق «نوبة إفاقة» للأمة العربية.. أكد للقادة العرب فى قمة تونس أن الحلول لأزمات منطقتنا معروفة والغائب فقط هو الإرادة والرغبة الصادقة فى نبذ الفرقة
الرئيس: استمرار الظلم التاريخى الواقع على الشعب الفلسطينى سيبقى «وصمة عار » حقيقية على جبين المجتمع الدولى
الملك سلمان: نرفض القرار الأمريكى بشأن هضبة الجولان السورية
الأمين العام لجامعة الدول العربية: تدخلات إيران وتركيا فاقمت من أزمات المنطقة ونحتاج لمفهوم جامع للأمن القومى العربى
البرلمان يهزم 10« شائعات » عن التعديلات الدستورية بالضربة القاضية
معارض «أهلا رمضان » تنطلق 20 إبريل وتستمر حتى 4 مايو
التعليم: منصة الامتحانات استقبلت 500 ألف طالب فى الرياضيات
بشائر قرارات السيسى.. ترقية مليون موظف فى يوليو المقبل
طلاب أولى ثانوى يوفرون 50% من وقت الإجابة بفضل منظومة الاختبارات الإلكترونية
انطلاق فعاليات التدريب المصرى الفرنسى المشترك "كليوباترا – جابيان 2019"
21 ألف عداد ذكى على شبكة الكهرباء.. و25 ألفا أخرى نهاية أبريل
177 ألف متقدم للإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى واستبعاد 40 ألفا
9 سفراء من آسيا يتفقدون قناة السويس للتعرف على الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية
الإبقاء على بنزين 95 بسعر 7.75 جنيه للتر حتى نهاية يونيو المقبل
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