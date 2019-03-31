اليوم السابع: السيسى يطلق «نوبة إفاقة» للأمة العربية فى قمة تونس

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها:

السيسى يطلق «نوبة إفاقة» للأمة العربية.. أكد للقادة العرب فى قمة تونس أن الحلول لأزمات منطقتنا معروفة والغائب فقط هو الإرادة والرغبة الصادقة فى نبذ الفرقة

الرئيس: استمرار الظلم التاريخى الواقع على الشعب الفلسطينى سيبقى «وصمة عار » حقيقية على جبين المجتمع الدولى

الملك سلمان: نرفض القرار الأمريكى بشأن هضبة الجولان السورية

الأمين العام لجامعة الدول العربية: تدخلات إيران وتركيا فاقمت من أزمات المنطقة ونحتاج لمفهوم جامع للأمن القومى العربى

البرلمان يهزم 10« شائعات » عن التعديلات الدستورية بالضربة القاضية

معارض «أهلا رمضان » تنطلق 20 إبريل وتستمر حتى 4 مايو

التعليم: منصة الامتحانات استقبلت 500 ألف طالب فى الرياضيات

بشائر قرارات السيسى.. ترقية مليون موظف فى يوليو المقبل

طلاب أولى ثانوى يوفرون 50% من وقت الإجابة بفضل منظومة الاختبارات الإلكترونية

انطلاق فعاليات التدريب المصرى الفرنسى المشترك "كليوباترا – جابيان 2019"

21 ألف عداد ذكى على شبكة الكهرباء.. و25 ألفا أخرى نهاية أبريل

177 ألف متقدم للإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى واستبعاد 40 ألفا

9 سفراء من آسيا يتفقدون قناة السويس للتعرف على الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية

الإبقاء على بنزين 95 بسعر 7.75 جنيه للتر حتى نهاية يونيو المقبل