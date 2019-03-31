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النيابة بـ"التخابر مع حماس" تلتمس الإطلاع على بعض رسائل المتهم 31

الأحد، 31 مارس 2019 03:40 م
النيابة بـ"التخابر مع حماس" تلتمس الإطلاع على بعض رسائل المتهم 31 المستشار محمد شيرين فهمى - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية والمعروفة بالتخابر مع حماس، والتمس ممثل النيابة العامة الإطلاع على بعض رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمتهم رقم 31 أحمد عبد العاطي.

 

كما التمس ممثل النيابة من المحكمة إعادة مشاهدة المقطع المصور الثابت في الصفحتين أرقام 112 و 113 بمحاضر الجلسات، تحديدًا الدقيقة الأخيرة من هذا المقطع، مشيرا أنه بنهاية المقطع هناك محادثة بين مرشد الجماعة و آخر.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور محمود حجاب ممثل النيابة العامة، وسكرتارية حمدى الشناوى.

 

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

  

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.


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