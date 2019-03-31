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الممر الملاحى الأهم عالميا.. 10 مزايا تنافس بها قناة السويس غيرها من القنوات البحرية

الأحد، 31 مارس 2019 09:24 م
الممر الملاحى الأهم عالميا.. 10 مزايا تنافس بها قناة السويس غيرها من القنوات البحرية قناة السويس الجديدة
كتبت- هبة حسام
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منذ افتتاحها للملاحة الدولية فى 17 نوفمبر عام 1869، وهى تعد الممر الملاحى الأهم على مستوى العالم، وعلى مدار مئات السنوات، استطاعت قناة السويس الحفاظ على مكانتها كأفضل قناة بحرية عالمياً، رغم ظهور العديد من الممرات الملاحية الأخرى، حيث تعد قناة السويس أول قناة ملاحية تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر.

 

10

مزايا تنافسية تتميز بها قناة السويس وتنافس بها غيرها من القنوات البحرية والممرات الملاحية على مستوى العالم  :

1- تعد أطول قناة فى العالم بدون أهوسة.

2- يمكن الإبحار خلالها ليلا ونهارا.

3- إمكانية زيادة عرض وعمق القناة عند الحاجة وفق المتغيرات التى تشهدها صناعة السفن فى العالم.

4- تختصر المسافات بين الوجهات الدولية المختلفة، مما ينعكس على تقليل تكلفة النقل البحرى.

5- تستوعب 92.6% من إجمالى جمولات سف الصب فى العالم.

6- تستوعب 100% من أسطول سفن الحاويات.

7- تستوعب 62.2% من أسطول ناقلات البترول.

8- تستوعب 100% من أنواع السفن الأخرى.

9- يمكنها استيعاب كافة ناقلات البترول العملاقة سواء فارغة أو بحمولة جزئية.

10- تقليل زمن الإبحار فى القناة من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، بعد افتتاح قناة السويس الجديدة.

يذكر أن قناة السويس تستحوذ حالياً على 12% من إجمالى حركة التجارة البحرية العالمية.

 

قناة السويس الجديدة (1)
 

 

قناة السويس الجديدة (2)
 

 

قناة السويس الجديدة (3)
 

 

قناة السويس الجديدة (4)
 

 


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