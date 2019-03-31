المشدد 5 سنوات لمتهمين والحبس 6 أشهر لـ4 للتنقيب عن الآثار فى البدرشين

كتب احمد حسنى

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه، كما عاقبت المحكمة 4 متهمين آخرين بالحبس 6 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه، لاتهامهم بإجراء عمليات حفر بقصد الحصول على آثار بالبدرشين.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى وعلي مختار على، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "تامر كمال" محبوس"، وليد محمود "محبوس "، وعبد الفتاح محمد "محبوس"، وإبراهيم شعبان "محبوس"، وعبد النبي سالم "هارب"، وسيد سالم "هارب"، بإجراء عملية حفر في المناطق المتاخمة لمناطق أثرية بقصد الحصول علي آثار دون ترخيص من الجهات المختصة قانونا، وأسفر ذلك عن تحصلهم علي الأثر المضبوط عبارة عن "كسارات فخارية" ترجع للعصرين اليونانى والروماني.