video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 01:26 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهمين والحبس 6 أشهر لـ4 للتنقيب عن الآثار فى البدرشين

الأحد، 31 مارس 2019 12:39 م
المشدد 5 سنوات لمتهمين والحبس 6 أشهر لـ4 للتنقيب عن الآثار فى البدرشين جريمة التنقيب عن الأثار-أرشيفية
كتب احمد حسنى
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه، كما عاقبت المحكمة 4 متهمين آخرين بالحبس 6 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه، لاتهامهم بإجراء عمليات حفر بقصد الحصول على آثار بالبدرشين.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى وعلي مختار على، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.
 
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "تامر كمال" محبوس"، وليد محمود "محبوس "، وعبد الفتاح محمد "محبوس"، وإبراهيم شعبان "محبوس"، وعبد النبي سالم "هارب"، وسيد سالم "هارب"، بإجراء عملية حفر في المناطق المتاخمة لمناطق أثرية بقصد الحصول علي آثار دون ترخيص من الجهات المختصة قانونا، وأسفر ذلك عن تحصلهم علي الأثر المضبوط عبارة عن "كسارات فخارية" ترجع للعصرين اليونانى والروماني.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. الآثار تكشف السبب وراء عدم فتح أبواب قصر عابدين أمام الجمهور

حبس حلاق 4 أيام على ذمة التحقيق ضبط بحوزته 79 قطعة أثرية بالمنيا

التنقيب عن الاثار

السجن المشدد

جنايات الجيزة

اخبار الحوادث




لا تفوتك
السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة