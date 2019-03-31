المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لطالب بتهمة الإتجار بالمخدرات فى الهرم

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم محمد سيد، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار بالمخدرات وحيازة سلاح أبيض بالهرم.

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلى، وأيمن عفيفى سالم، ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب، وعبد المجيد حلمى.

وأسندت النيابة للمتهم محمد سيد، طالب، تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار، وحياز سلاح أبيض "كتر" بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.