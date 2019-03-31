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المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لطالب بتهمة الإتجار بالمخدرات فى الهرم

الأحد، 31 مارس 2019 11:52 ص
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لطالب بتهمة الإتجار بالمخدرات فى الهرم مخدرات وسلاح-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم محمد سيد، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار بالمخدرات وحيازة سلاح أبيض بالهرم.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلى، وأيمن عفيفى سالم، ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب، وعبد المجيد حلمى.
 
وأسندت النيابة للمتهم محمد سيد، طالب، تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار، وحياز سلاح أبيض "كتر" بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

hazem

اطالب بتغيير القانون الاعدام هو الحل

هل يعقل ان عقوبة تجارة المخدرات 3 شنوات مشدد و غرامة لا تسوي شئ بالنسبة لتجار المخدرات ؟ أطالب بتغيير القانون اعدموهم 

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