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القضاء الأعلى العراقى: التحقيق مع مالكى عبارة الموصل منظور أمامنا

الأحد، 31 مارس 2019 11:03 ص
القضاء الأعلى العراقى: التحقيق مع مالكى عبارة الموصل منظور أمامنا موقع غرق العبارة فى الموصل
بغداد (أ ش أ)
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أفادت لجنة التحقيقية المشكلة لنظر حادث غرق العبارة فى الموصل اليوم الأحد، إن التحقيق مع مالكى العبارة التى تسببت فى غرق العشرات، منظورة أمام القضاء، بناء على توجيه رئيس مجلس القضاء.

وقال مجلس القضاء الأعلى بالعراق- فى بيان حسبما أفادت قناة السومرية نيوز العراقية اليوم - إن " لجنة التحقيقية المشكلة للنظر بحادث غرق العبارة أعلنت عن توقيف مالكى العبارة فى محافظة اربيل، وثلاثة مهندسين صادقوا على افتتاح المشروع، ومطابقته للشروط المطلوبة"، لافتا إلى أن اللجنة أجرت كشفا موقعيا للحادث، وقامت بربط الشكاوى الخاصة بالضحايا والمتضررين، لإكمال الإجراءات القانونية.

وكان المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية يحيى رسول قد أعلن أول أمس الجمعة، عن اعتقال مالكى الجزيرة السياحية فى الموصل بالتعاون مع الاسايش فى محافظة اربيل.

 


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