القبض على موظف سرق خزينة شركة فى منطقة النزهة

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة النزهة، القبض على موظف لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل الشركة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة النزهة بالقاهرة، بلاغا من "صاحب مكتب محاسبة" كائن بدائرة القسم، باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى من داخل الخزينة، وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة موظف حسابات بذات الشركة 24 سنة- مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الوقعة ، وأضاف بأنه نظراً لعمله بالشركة محل الواقعة، وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها تمكن من مغافلته، والاستيلاء على مفتاح الشركة، وعقب انصراف جميع العاملين تمكن من دخول الشركة وكسر الخزينة وسرقة المبلغ المالى المشار إليه وفر هارباً.

بإرشاده تم ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة ، وأقر بإنفاقه جزء من المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.