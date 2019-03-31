video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 01:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على موظف سرق خزينة شركة فى منطقة النزهة

الأحد، 31 مارس 2019 12:34 م
القبض على موظف سرق خزينة شركة فى منطقة النزهة متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة النزهة، القبض على موظف لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل الشركة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة النزهة بالقاهرة، بلاغا من "صاحب مكتب محاسبة" كائن بدائرة القسم، باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى من داخل الخزينة، وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة موظف حسابات بذات الشركة 24 سنة- مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الوقعة ، وأضاف بأنه نظراً لعمله بالشركة محل الواقعة، وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها تمكن من مغافلته، والاستيلاء على مفتاح الشركة، وعقب انصراف جميع العاملين تمكن من دخول الشركة وكسر الخزينة وسرقة المبلغ المالى المشار إليه وفر هارباً.

بإرشاده تم ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة ، وأقر بإنفاقه جزء من المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالقاهرة والمنوفية

اخبار الحوادث

امن القاهرة

جريمة سرقة

اخبار مصر

النزهة




لا تفوتك
السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة