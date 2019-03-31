العثور على سائق توك توك مقتولا بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

عثرت الاجهزة الامنية بمحافظة الغربية، على جثة لسائق توك توك مقتولا، وملقاه على شاطئ مجرى مائي، بين قريتي كفر الصارم، ومحلة زياد دائرة مركز شرطة سمنود.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير امن الغربية، اخطارا من العقيد احمد العدروسي مأمور مركز سمنود، بالعثور على جثة ملقاه على مجرى مائي بين قريتي كفر الصارم ومحلة زياد.

انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث، وتبين ان الجثة لشاب يدعي احمد عبد العال٢٥ سنه سائق توك توك، مصاب بجروح متفرقة.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، تحت اشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطيه رئيس مباحث المديرية، والعقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والمقدم احمد العايدي مفتش مباحث سمنود، وضباط مباحث مركز سمنود، ويكثف فريق البحث جهوده لكشف غموض وملابسات الواقعة.