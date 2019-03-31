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قبيل مغادرة تونس

العاهل السعودى يبحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء البحرينى العلاقات الثنائية

الأحد، 31 مارس 2019 04:30 م
العاهل السعودى يبحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء البحرينى العلاقات الثنائية القمة العربية بتونس
تونس مصطفى عنبر
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بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال لقائه، اليوم الأحد، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، العلاقات الأخوية بين البلدين، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن اللقاء جاء قبيل مغادرة الملك سلمان تونس، بعد مشاركته في أعمال القمة العربية الثلاثين ، التى انطقت اليوم الأحد  بالجمهورية التونسية .
 
وكان الرئيس التونسى فى استقبال الرؤساء والقادة العرب، لدى وصولهم قاعة المؤتمرات التى تحتضن أعمال القمة ،  ويرأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفد مصر فى أعمال القمة، وسط حضور كبير على مستوى الرؤساء والقادة العرب.
 
وتنظر القمة فى 20 بندًا مدرجة على جدول أعمال القمة، يأتى فى مقدمتهم البنود المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس، وهضبة الجولان المحتلة، فضلا عن صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب.

 

 

 


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العاهل السعودى

علاقات مع البحرين




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