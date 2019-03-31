العاهل السعودى يبحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء البحرينى العلاقات الثنائية

تونس مصطفى عنبر

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال لقائه، اليوم الأحد، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، العلاقات الأخوية بين البلدين، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن اللقاء جاء قبيل مغادرة الملك سلمان تونس، بعد مشاركته في أعمال القمة العربية الثلاثين ، التى انطقت اليوم الأحد بالجمهورية التونسية .