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العاهل السعودى بالقمة العربية: القضية الفلسطينية تتصدر اهتمامات المملكة

الأحد، 31 مارس 2019 12:44 م
العاهل السعودى بالقمة العربية: القضية الفلسطينية تتصدر اهتمامات المملكة الملك سلمان بن عبد العزيز بالقمة العربية
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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قدم العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، الشكر للجمهورية التونسية بقيادة الرئيس الباجي قايد السبسي، على استضافتها للقمة العربية 2019.

وقال الملك سلمان خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ 30، والمنعقدة بتونس، ستظل القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات المملكة حتى يحصل الشعب الفلسطينى على جمع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد العاهل السعودى، التأكيد على الرفض القاطع لأى إجراءات من شأنها المساس بسيادة سوريا على الجولان، مؤكدا على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يضمن أمن سوريا ووحدتها وسيادتها ومنع التدخل الأجنبي.

وفي الشأن اليمني، أكد الملك سلمان دعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث، متابعا: نطالب المجتمع الدولي إلزام المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بوقف ممارساتها العدوانية التي تسببت فى معاناة الشعب اليمنى وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، أكد الملك سلمان حرص السعودية على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، ودعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسى يحقق أمن ليبيا واستقرارها والقضاء على الإرهاب الذى يهددها .

 


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الملك سلمان

السعودية

فلسطين

القمة العربية




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