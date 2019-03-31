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الأحد، 31 مارس 2019 08:39 م
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الصين تواصل تعليق فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات الأمريكية

الأحد، 31 مارس 2019 07:28 م
الصين تواصل تعليق فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات الأمريكية الرئيس الصينى
بكين (رويترز)
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 قال مجلس الدولة الصينى، اليوم الأحد، إن الصين ستواصل تعليق فرض رسوم جمركية جديدة على المركبات، وأجزاء السيارات الأمريكية لما بعد الأول من أبريل ، وذلك فى بادرة على حسن النوايا فى أعقاب قرار أمريكى بإرجاء زيادة فى الرسوم على واردات صينية.

وفى ديسمبر كانون الأول، قالت الصين إنها ستعلق زيادة جديدة قدرها 25 % على مركبات وأجزاء سيارات أمريكية لثلاثة أشهر، فى أعقاب هدنة فى حرب تجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وقال مجلس الدولة إن هذا التحرك يهدف إلى "مواصلة خلق مناخ جديد للمفاوضات التجارية المستمرة بين الجانبين".

وأضافت الحكومة أنها ستعلن بشكل منفصل موعد انتهاء التعليق.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الجمعة إن المحادثات التجارية مع الصين تمضى قدما بشكل جيد، لكنه حذر من أنه لن يقبل أقل من "صفقة كبيرة" بعد ختام مفاوضات استمرت يومين فى بكين بين مسؤولين تجاريين كبار من الولايات المتحدة والصين.

 

 


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