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السودان أمام القمة العربية يؤكد موقفه الداعم والراسخ لنضال الشعب الفلسطينى

الأحد، 31 مارس 2019 07:26 م
السودان أمام القمة العربية يؤكد موقفه الداعم والراسخ لنضال الشعب الفلسطينى الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع السودانى
تونس /أ ش أ/
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أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية السودانى ووزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف رئيس وفد بلاده للقمة العربية الـ 30 بتونس، موقف الخرطوم الداعم والراسخ لنضال الشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشريف.

وقال بن عوف ـ خلال الجلسة الختامية لأعمال القمة العربية الثلاثين ـ إن "السودان يؤكد رفضه التام لكل الإجراءات التى يقوم بها الكيان الصهيونى فى حق الشعب الفلسطيني".

وطالب المجتمع الدولى الإطلاع بمسئوليته تجاه حماية الشعب الفلسطيني، مثنيا على الدور الهام الذى تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مشددا على ضرورة سد العجز فى موازنة الوكالة ومساعدة الحكومة الفلسطينية.

وأشار إلى أن السودان شارك فى تحقيق المصالحة السياسية بين الأطراف الليبية للوصول إلى حل سلمى يعيد إلى ليبيا أمنها ووحدتها، مؤكدا موقف بلاده الداعم للحل السياسى عبر التفاوض والحوار بين كافة الأطراف.

وأكد حرص الخرطوم على إعادة الأمن والاستقرار فى اليمن، مشيرا إلى رفض السودان للاعتراف الأمريكى بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وحول الأوضاع الداخلية فى السودان، قال إن القيادة السياسية اتخذت قرارات وتدابير وحلولا لمواجهة التحديات الاقتصادية التى تمر بها السودان والتى أدت إلى بعض الاحتجاجات فى عدة مناطق.

وأعرب النائب الأول للرئيس السودانى عن شكره وتقديره لبعض الدول العربية لحرصها على أمن واستقرار بلاده بتقديم الدعم اللازم، مؤكدا أن الحكومة بدأت فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى .

 


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