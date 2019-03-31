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السراج: ليبيا على قناعة تامة بدور الجامعة العربية فى التسوية

الأحد، 31 مارس 2019 05:03 م
السراج: ليبيا على قناعة تامة بدور الجامعة العربية فى التسوية فايز السراج
تونس مصطفى عنبر
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 أكد رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، أن الأزمة في بلاده تفاقمت بسبب التدخلات السلبية الإقليمية والدولية، مضيفا أن ليبيا على قناعة كبيرة بأهمية الدور الذي تلعبه الجامعة العربية في التسوية السياسية للأزمة المستمرة فيها، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني الليبية يواصل جهوده للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.
 
وقال السراج - في كلمته أمام القمة العربية الثلاثين بتونس اليوم الأحد - إن المجلس الرئاسي الليبي لن يتنازل عن مبادئه في إيجاد حلول سلمية تضمن بناء دولة مدنية لا تعيد بناء الحكم الشمولي، مضيفا أن المجلس يتطلع لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع المزمع عقده خلال شهر أبريل المقبل، معربا عن أمله في الوصول من خلاله إلى صيغة توافقية للخروج من الانسداد السياسي الحالي، والعمل على توحيد المؤسسات، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على قاعدة دستورية سليمة في ليبيا.
 
وأوضح السراج ، أن حكومته أطلقت برنامجين اقتصاديين متزامنين من منطلق الارتباط الوثيق بين الأمن والاقتصاد، وسعت حكومة الوفاق الوطني إلى إيجاد حلول للأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن الليبي، بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ، مشيرا الى  أنه حان الوقت لإيجاد توافق عربي تجاه الأزمة الليبية والذي يتأتى بالتزام الجميع بقرارات مجلس الجامعة، وإيقاف أي تدخل سلبي في بلاده.
 
 

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