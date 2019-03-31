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السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف للمتهم بالاتجار بالحشيش والترمادول بالهرم

الأحد، 31 مارس 2019 11:54 ص
السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف للمتهم بالاتجار بالحشيش والترمادول بالهرم مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم عبد الرحمن كمال، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالحشيش والترمادول بالهرم.
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.
 
وأسندت النيابة للمتهم عبد الرحمن كمال، محصل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش والترمادول بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
 
 

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