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الرئيس اليمنى: الحوثيون حولوا اليمن لسجن كبير للمواطنين

الأحد، 31 مارس 2019 05:01 م
الرئيس اليمنى: الحوثيون حولوا اليمن لسجن كبير للمواطنين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
تونس مصطفى عنبر
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قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن الشعب اليمني يواجه مأساة منذ انقلاب مليشيا الحوثي -المدعومة من النظام الإيراني- على الشرعية في اليمن، وفرض سيطرتها على العاصمة صنعاء.
 
وأضاف الرئيس اليمني ـ خلال كلمته أمام القمة العربية العادية في دورتها الثلاثين المنعقدة في تونس اليوم الأحد- أن مليشيا الحوثي فرضت سيطرتها على العاصمة بقوة السلاح، ودمرت مؤسساتها، ونزعت عنها كل مظاهر الحياة، وحولتها إلى سجن كبير للمواطنين.
 
وتابع أن مليشيا الحوثي دمرت كل ما تم التوافق عليه لبناء يمن اتحادي جديد يقوم على الشراكة بدلا من الإقصاء، والتعاون بدلا من الخصام، والسلام بدلا من الحروب، بعد أن سلمت نفسها لمشاريع معادية لوطنها، منوها بأن ملشيا الحوثي تعاونت مع عدو حاقد على الأمة العربية.
 
وأردف الرئيس اليمني قائلًا إن إيران تبجحت بغرورها وعنصريتها وأعلنت أن العاصمة العربية الرابعة قد سقطت في يدها وصارت تحت سيطرتها، مضيفًا أن إيران تواصل محاولة السيطرة على العواصم العربية، بعد إحكام المليشيا الحوثية قبضتها على العاصمة صنعاء.
 
وتابع أن الحكومة الشرعية لا ترفض السلام، بل دخلت في مشاورات عديدة، ولكن المليشيات الحوثية -بدعم إيران- دأبت على رفض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مثلما حدث في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي تم توقيعه منذ 4 أشهر، فيما تمتنع المليشيا الحوثية حتى الآن عن الانسحاب من ميناء الحديدة.
 
وأشار الرئيس اليمني إلى أن الحكومة الشرعية تواصل تنفيذ مهامها من عدن، رغم استيلاء المليشيا الحوثية على كافة المداخيل، لافتا إلى حاجة الحكومة الشرعية إلى مزيد من المساعدات، مثنيًا على المبادرة السعودية - التي وصفها بـ"التاريخية" - لمساعدة الحكومة على استعادة المناطق التي اجتاحها الحوثيون.
 
 

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