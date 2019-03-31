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الرئيس الفلسطينى: نتطلع إليكم لنصرة فلسطين

الأحد، 31 مارس 2019 02:58 م
الرئيس الفلسطينى: نتطلع إليكم لنصرة فلسطين الرئيس الفلسطينى محمود عباس
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قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم الأحد إن الفلسطينيين يتطلعون للزعماء العرب لنصرة القضية الفلسطينية.

وأضاف فى كلمته بافتتاح القمة العربية بتونس "نتطلع إليكم لنصرة فلسطين.. قضية العرب الأولى".

وانتقد الدعم الأمريكي لإسرائيل قائلا "ما تشهده فلسطين من ممارسات قمعية ونشاطات استيطانية وخنق للاقتصاد الفلسطيني ومواصلة إسرائيل لسياستها العنصرية والتصرف كدولة فوق القانون ما كان له أن يكون لولا دعم الإدارة الأمريكية للاحتلال الاسرائيلي".

وأضاف "في ظل غياب حل سياسي يستند للشرعية الدولية دعونا لعقد مؤتمر دولي للسلام لإنشاء آلية دولية متعددة الاطراف" لرعاية المفاوضات.

 

 


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