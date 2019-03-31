الرئيس العراقى: ضحينا بالغالى والنفيس فى مواجهة الإرهاب

رسالة تونس مصطفى عنبر

أكد الرئيس العراقي برهم أحمد صالح، أن العراق خرج من حرب ضروس ضد الإرهاب وضحى أهله بالغالي والنفيس في مواجهة الإرهاب ودحره، منوها بأن الانتصار العسكري الذى حققته بلاده ضد تنظيم داعش تطور مهم وإنجاز كبير، مقدرا في هذا السياق دعم الجيران والتحالف الدولي في هذه المواجهة.

وقال صالح - في كلمته أمام الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية بتونس اليوم الأحد - إن هذا الانتصار العسكري يجب أن يستكمل بعمل دؤوب من أجل معالجة جذرية لظاهرة الإرهاب والتطرف واستئصال الفكر المنحرف وتجفيف مصادر التطرف وإعادة إعمار المدن المحررة وعودة النازحين لمنازلهم.

ودعا إلى التشاور والتحاور والسعي من أجل تعزيز قيم التفاهم والعمل المشترك، مشيرا إلى أن التحديات خطيرة ومتعددة، وفرص مواجهتها ما زالت قائمة.

وأكد الرئيس العراقي أن العمل على التكامل الاقتصادي العربي وبناء نظام قائم على الاستفادة من الصناعات وتطوير قطاعات الزراعة والارتقاء بالعمالة سيكون في مقدمة صيغ التعبير عن إدراك أهمية العمل على إيجاد الحلول، لافتا إلى الحاجة إلى بناء نظام مصرفي متكامل يساعد على تنشيط القطاع الخاص ومكافحة البطالة وتوفير فرص العمل لهم وإعطاء المرأة دورها القيادي في المجتمع.

وشدد الرئيس العراقي برهم صالح على ضرورة العمل المشترك بين الدول على أساس المصالح المشتركة حتى يبدد سوء التفاهم السياسي لصالح الشعوب.

وأضاف صالح أن العراق يطمح إلى دور واعد ليكون نقطة لقاء لا نزاع، مؤكدا وقوف العراق بجانب أي جهود تعمل على ترسيخ السلام والتنمية والتفكير في مستقبل متقدم وعادل للجميع.

وأكد الرئيس العراقي ضرورة النظر في المستقبل بمسئولية واحترام وذلك لتحقيق مصالح ومستقبل أفضل للمنطقة بأكملها، مضيفا أن العرب يضعوا معاناة الشعب الفلسطيني في مقدمة اهتماماتهم.

ودعا إلى ضرورة العمل في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، رافضا في الوقت نفسه قرار ضم الجولان السورية إلى السيادة الإسرائيلية.

وشدد صالح على ضرورة تسوية الخلافات في سوريا واليمن وليبيا بما يعزز أمن وحقوق شعوب هذه البلاد.

ودعا الرئيس العراقي إلى ضرورة العمل على مكافحة الإرهاب، معربا في الوقت نفسه عن تقديره لدور جامعة الدول العربية في الحفاظ على فرص التعاون والعمل العربي المشترك.