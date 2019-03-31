كتب - محمد الجالى وسمير حسنى

وصل منذ قليل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تونس، للمشاركة فى القمة العربية الثلاثين، وذلك حسب ما أكده السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القاهرة اليوم الأحد، متوجها إلى تونس فى زيارة يرأس خلالها وفد مصر فى فعاليات القمة العربية الـ30 التى تبدأ فى وقت لاحق اليوم، وتستمر يومين.