الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد القمة العربية 30 بتونس الأحد، 31 مارس 2019 11:49 ص السيسى يصل مقر انعقاد القمة العربية فى تونس رسالة تونس مصطفى عنبر إضافة تعليق وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، إلى قصر المؤتمرات الذى يحتضن أعمال القمة العربية الثلاثون بالجمهورية التونسية. ومن المقرر أن تنطلق أعمال القمة بعد قليل، برئاسة تونس، خلفا للمملكة العربية السعودية. السيسى والسبسى إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الرئيس السيسي يصل تونس للمشاركة فى القمة العربية الثلاثين مصر تونس القمة العربية القمة العربية 30 السيسى السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز "غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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