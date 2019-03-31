الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد القمة العربية 30 بتونس

رسالة تونس مصطفى عنبر

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، إلى قصر المؤتمرات الذى يحتضن أعمال القمة العربية الثلاثون بالجمهورية التونسية.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال القمة بعد قليل، برئاسة تونس، خلفا للمملكة العربية السعودية.