غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القاهرة اليوم الأحد، متوجها إلى تونس فى زيارة يرأس خلالها وفد مصر فى فعاليات القمة العربية الـ30 التى تبدأ فى وقت لاحق اليوم وتستمر يومين.
وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اجتماع وزراء الخارجية العرب من المنتظر أن يشهد مُناقشة مسائل التعاون العربى المُشترك وسُبل التعامل مع التحديات والأزمات الإقليمية المُختلفة، وذلك تحضيرًا لانعقاد الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية المُقررة في 31 مارس الجارى بتونس.
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بواسطة:
Ali
مصر القويه
فحفظ الله وامنه ووفقك الله لصالح مصر وشعبها