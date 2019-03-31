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الحلبوسى من واشنطن : العراق حريص على تشريع القوانين التى تضمن حقوق الأقليات

الأحد، 31 مارس 2019 11:00 م
الحلبوسى من واشنطن : العراق حريص على تشريع القوانين التى تضمن حقوق الأقليات محمد الحلبوسى رئيس مجلس النواب العراقى
واشنطن أ ش أ
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أكد رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، أن البرلمان سيعمل على تشريع القوانين التى تضمن حقوق الأقليات، مشددا على ضرورة انخراط أبناء الأقليات بمؤسسات الدولة، جاء ذلك خلال لقائه فى واشنطن بعدد من الأقليات العراقية المقيمة فى أمريكا.

ونقلت قناة السومرية نيوز ، مساء اليوم الأحد ، عن الحلبوسى قوله ، خلال زيارته لواشنطن ، "العراق يمتاز بتنوع مكوناته الأصيلة، والحكومة العراقية حريصة أن يكون العراق لكل العراقيين بكل مكوناته من أقصاه إلى أقصاه".

وأضاف "نعمل بشكل جاد وسريع على تأهيل مناطق أبناء العراق من الأقليات وجميع المكونات ، وغلق ملف النزوح بشكل نهائى ، فضلا عن توفير متطلبات الحياة الكريمة لهم، وإبعادهم عن المشاكل السياسية".

وجرى خلال اللقاء الذى حضره السفير العراقى فريد ياسين فى الولايات المتحدة مناقشة وضع الأقليات فى العراق والاستماع إلى مطالبهم وأبرز احتياجاتهم.

 


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واشنطن

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