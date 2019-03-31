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الحبس عامين للمتهم بتزوير خطاب لتهييج المواطنين فى قضية "ميت سلسيل"

الأحد، 31 مارس 2019 10:48 ص
الحبس عامين للمتهم بتزوير خطاب لتهييج المواطنين فى قضية "ميت سلسيل" هيئة المحكمه
الشرقية- فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، شابًا بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، لإنشائه حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انتحل فيه صفة ضابط شرطة بالإدارة العامة للمصنفات، ونشر مستندات مزيفة موقعة من مدير أمن الدقهلية، تفيد على خلاف الحقيقة بتورط قيادات أمنية فى قضية "ميت سلسيل"، وتهييج الرأى العام ضد جهاز الشرطة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار مختار ماضى، وعضوية المستشارين، محمد ناجي، وإيهاب كمال، وسكرترية نبيل شكري وأحمد نصر.
 
تعود أحداث القضية رقم 30765 لسنة 2018، جنايات فاقوس، المقيدة برقم 1346 لسنة 2018، كلي شمال الزقازيق، عندما رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية حساب إلكترونى عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باسم "كريم عز الدين" نشر من خلاله خطاب مزور منسوب صدوره لمدير أمن الدقهلية، موجه لوزير الداخلية، يحتوي على عبارات تهدف لإثارة الرأي العام ضد وزارة الداخلية وقيادتها.
 
وبتتبع البصمة الإلكترونية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "إبراهيم ع إ ال ن" 27 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، من قرية عرب درويش بفاقوس، حيث تبين قيامه بإنشاء الحساب باسم "كريم عز الدين محمد"، وانتحل فيه صفة ضابط شرطة بالإدارة العامة لشرطة المصنفات والحقوق الملكية، ونشر على خلاف الحقيقة مستندات مزيفة موقعة من مدير أمن الدقهلية، من شأنها إثارة الرأى العام، فى قضية "محمود نظمي" المتهم بقتل طفليه، وبالعرض على النيابة العامة أحالته لمحكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.
 
يذكر أن المحكمة عاقبت المتهم بأقصى عقوبة، طبقا لقانون قضايا النشر، وهى الحبس عامين. 
 
 
 
 
 

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