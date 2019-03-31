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الجريدة الرسمية تنشر قرار تصميم إنشاء نادى رياضى بمدينة القاهرة الجديدة

الأحد، 31 مارس 2019 10:43 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار تصميم إنشاء نادى رياضى بمدينة القاهرة الجديدة د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب أحمد حسن
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نشرت الجريدة الرسمية، قرار اعتماد التصميم العمرانى المعدل للمشروع المقدم من نادى المعادى الرياضى واليخت، بمساحة 38 فدانا بمنطقة الأرض 8 بمنطقة النوادى الشمالية شرق اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة.

ونصت المادة الثانية من القرار، على التزام النادى بالتعهد المقدم منه بأن منطقة الخدمات بالنادى لخدمة أعضائه فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير المنطقة بوساطة اللجان المختصة.

فيما نصت المادة الثالثة من القرار على التزام النادى بتنفيذ أعمال المشروع " مرافق ومبانى" خلال المدة المحددة، لانتهاء المشروع، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن، ويلتزم النادى أيضا باستيفاء، وإحضار موافقات كافة الجهات المختصة قبل مباشرة النشاط المخصص له قطعة الأرض.

وألزمت المادة السابعة من القرار النادى، باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو المتبع بالهيئة حاليا، وتوفير أماكن انتظار للسيارت، طبقا للكود المصرى.

قرار تصميم إنشاء نادى رياضى بمدينة القاهرة الجديدة

 


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