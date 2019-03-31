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للحد من التوسعات

"التنمية الصناعية" توقف منح التراخيص لمصانع تجميع وتصنيع "التوك توك" فى مصر

الأحد، 31 مارس 2019 08:00 ص
"التنمية الصناعية" توقف منح التراخيص لمصانع تجميع وتصنيع "التوك توك" فى مصر عمرو نصار وزير التجارة
كتب – إسلام سعيد
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أفاد مصدر مطلع فى وزارة التجارة والصناعة، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قررت وقف منح تراخيص إجراء توسعات فى مصانع تجميع وتصنيع التوك توك فى مصر، فى إطار توجهات الحكومة للحد من انتشار التوك توك فى الشوارع واستبداله بالسيارات 7 راكب والحد من تسييره فى شوارع العاصمة.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذا التوجه يأتى بالتزامن مع اجراءات تقليل استيراد مركبات التوك توك، مشيرا إلى أن هناك 5 مصانع لتجميع وتصنيع التوك توك، وحاصلة على موافقات من الهيئة.

يشار إلى أن متوسط عدد مركبات التوك توك فى مصر يتراوح ما بين 2.5 لـ 3 ملايين توك توك، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وحصرت وزارة التنمية المحلية 416 ألف وبلغ عدد المرخص منها 211 ألف توك توك.

وكان منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة الأسبق أصدر عام 2014 قرارا بحظر استيراد التوك توك ومكوناته، لكنه تراجع وسمح بدخول مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار وفق ضوابط، وفى أبريل عام 2017، جدد طارق قابيل وزير الصناعة السابق قرار حظر استيراد توك توك كامل الصنع، كما قرر توجيه كامل إنتاج المركبات التى يتم إنتاجها فى المناطق العاملة بنظام المناطق الحرة إلى التصدير فقط وعدم السماح ببيعها للسوق المحلى.

"اليوم السابع"، حاول الوصول إلى أرقام حول حجم إنتاج مركبات التوك توك فى مصر، وكذلك أرقام حول استيراد مكونات إنتاجها، لكن لم نتمكن من الحصول على هذه البيانات بشكل رسمى حيث أن ما يوجد من أرقام حتى اآن هى تقديرات جزافية وغير رسمية تتراوح ما بين 2.5 مليون إلى 3 ملايين توك توك أغلبها بدون ترخيص.


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