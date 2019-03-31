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التموين: آلية ضبط الأسعار بالأسواق تعتمد على إتاحة السلع بأكثر مما يحتاجه السوق

الأحد، 31 مارس 2019 12:52 م
التموين: آلية ضبط الأسعار بالأسواق تعتمد على إتاحة السلع بأكثر مما يحتاجه السوق جانب من المؤتمر
كتب - مدحت وهبة - إسلام سعيد - تصوير عمرو مصطفى
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قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن آلية ضبط الأسعار فى الأسواق تعتمد على إتاحة السلع والمنتجات بأكثر مما يحتاجه السوق، وكذلك قدرات المواطنين للحصول من المنافذ دون عناء.

 

وأضاف الوزير خلال مؤتمر اتحاد الغرف التجارية وأصحاب السلاسل للتجهيز لمعرض سوبر ماركت أهلا رمضان، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة خاصة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ألفين جنيه "تاريخية" ومناسبة وتسعد الجميع.

 

وأعلن الوزير أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد منافذ البيع لمعرض سوبر ماركت أهلا رمضان عن منافذ العام الماضى، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعات مع صناع الألبان ومنتجاتها والزيوت والسمن والحبوب والمجمدات والبقوليات.

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