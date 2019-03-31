التعليم: دخول 200 ألف طالب على منصة الامتحان الإلكترونى فى أول ساعة

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، دخول أكثر من 200 ألف طالب بالصف الأول الثانوى العام على منصة الامتحان الإلكترونى فى أول ساعة من انطلاق امتحان مادة الرياضيات صباح اليوم الأحد.

وشددت المصادر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، على أن هذا الرقم فى تزايد مستمر حتى مساء اليوم لحين إغلاق منصة الامتحان، موضحة أنه من المقرر أن يتخطى الـ 500 ألف طالب وطالبة، مشيرة إلى أن منصة الامتحان الإلكترونى تعمل دون مشكلات ومستقرة وغرفة العمليات تتابع أى شكاوى من الطلاب ويتم رصدها ضمن تقييم التجربة المتواصل من قبل الوزارة وخبراء وجهات أخرى.

وكانت امتحانات الصف الأول الثانوى الإلكترونية، انطلقت 24 مارس الجارى وتنتهى الخميس المقبل 4 أبريل المقبل، حيث يؤدى قرابة 650 ألف طالب الامتحان الإلكترونى كأول اختبار فى التجربة الإلكترونية على التابلت.