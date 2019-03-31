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التضامن تبدأ غدًا صرف معاشات إبريل من ماكينات الصرف الآلية

الأحد، 31 مارس 2019 10:52 ص
التضامن تبدأ غدًا صرف معاشات إبريل من ماكينات الصرف الآلية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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وجهت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر إبريل اعتبارًا من غدا الاثنين لـ 7.9 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 13 مليار جنيه، مؤكده على ضرورة تيسير عمليات الصرف من المنافذ المختلفة .

وأوضحت غادة والى، فى بيان اليوم، أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى وعددهم 2.9 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 3.6 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومنافذ مكاتب التأمينات من صباح الأول من ابريل و أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر إبريل، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه إعتباراً من يوم 10 إبريل.

وأكد محمد سعودى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى الحكومى، أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات .

 


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