التضامن: إجراء القرعة الالكترونية لحج الجمعيات الأهلية غدًا

تشهد غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الاثنين إجراء القرعة الالكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 1440هـ/ 2019 م لاختيار 12 ألفا من أعضاء الجمعيات الأهلية المتقدمين للحصول على التأشيرات والذين يمثلون كل المحافظات على ان يتم اجراء القرعة الالكترونية المركزية لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتى تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان وسيتم إعلان النتائج فور انتهاء القرعة على الموقع الالكترونى للمؤسسة القومية للحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg وعلى بوابة الحج الموحدة وموقع الوزارة.

وأكد أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى فى تصريحات اليوم انه فى اطار تقديم خدمات متميزة للحجيج سيشهد هذا العام خدمة جديدة يتم تقديمها لحجيج بيت الله الفائزين بالتأشيرات حيث سيتم ارسال رسائل لهم على الهواتف المحمولة بنتيجة القرعة وتسهيلا على الحجيج فى سداد رسوم الحج تم الاتفاق مع إحدى الشركات لسداد الرسوم الخاصة بالحج من خلال أقرب مكتب بريد او بنك على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبد الموجود، أنه عقب إعلان النتيجة سيتم توجيه جميع اعضاء الجمعيات الاهلية ممن فازوا بتأشيرات الحج لهذا العام فى القرعة لاستكمال الاجراءات المطلوبة منهم وانه سيتم اختيار نسبه 30% احتياطى فى كل محافظه للتصعيد محل المعتذرين مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين لحج الجمعيات الاهلية لهذا العام لأداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م والذين سجلوا طلباتهم على بوابة الحج الموحدة المصرية قد بلغ 32 الف و600 متقدم على مستوى كافة محافظات الجمهورية.