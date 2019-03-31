video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن: إجراء القرعة الالكترونية لحج الجمعيات الأهلية غدًا

الأحد، 31 مارس 2019 11:47 ص
التضامن: إجراء القرعة الالكترونية لحج الجمعيات الأهلية غدًا غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

تشهد غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الاثنين إجراء القرعة الالكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 1440هـ/ 2019 م لاختيار 12 ألفا من أعضاء الجمعيات الأهلية المتقدمين للحصول على التأشيرات والذين يمثلون كل المحافظات على ان يتم اجراء القرعة الالكترونية المركزية لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتى تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان وسيتم إعلان النتائج فور انتهاء القرعة على الموقع الالكترونى للمؤسسة القومية للحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg وعلى بوابة الحج الموحدة وموقع الوزارة.

وأكد أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى فى تصريحات اليوم انه فى اطار تقديم خدمات متميزة للحجيج سيشهد هذا العام خدمة جديدة يتم تقديمها لحجيج بيت الله الفائزين بالتأشيرات حيث سيتم ارسال رسائل لهم على الهواتف المحمولة بنتيجة القرعة وتسهيلا على الحجيج فى سداد رسوم الحج تم الاتفاق مع إحدى الشركات لسداد الرسوم الخاصة بالحج من خلال أقرب مكتب بريد او بنك على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبد الموجود، أنه عقب إعلان النتيجة سيتم توجيه جميع اعضاء الجمعيات الاهلية ممن فازوا بتأشيرات الحج لهذا العام فى القرعة لاستكمال الاجراءات المطلوبة منهم وانه سيتم اختيار نسبه 30% احتياطى فى كل محافظه للتصعيد محل المعتذرين مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين لحج الجمعيات الاهلية لهذا العام لأداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م والذين سجلوا طلباتهم على بوابة الحج الموحدة المصرية قد بلغ 32 الف و600 متقدم على مستوى كافة محافظات الجمهورية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التضامن تبدأ غدًا صرف معاشات إبريل من ماكينات الصرف الآلية

فيديو.. غادة والى تكشف استعدادات "التضامن" لاستصدار قوانين جديدة لحماية المرأة

التضامن

غادة والى

قرعة الحج الجمعيات




لا تفوتك
السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة