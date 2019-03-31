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الاتحاد الأوروبى يؤكد استعداده للمساهمة فى إعادة إعمار العراق

الأحد، 31 مارس 2019 11:23 ص
الاتحاد الأوروبى يؤكد استعداده للمساهمة فى إعادة إعمار العراق موجيرينى
بغداد (أ ش أ)
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أكدت مسئولة الشؤون الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى اليوم الأحد، استعداد الاتحاد لتعزيز التعاون مع العراق فى المجالات كافة والمساهمة فى إعمار المدن المحررة.

وقال المكتب الإعلامى للرئاسة العراقية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إن الرئيس العراقى برهم صالح استقبل فى مقر إقامته بتونس - حيث سيشارك فى القمة العربية اليوم - مسئولة الشؤون الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، وبحث الطرفان العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبى وسبل الارتقاء بها فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلا عن مساهمة الاتحاد بدعم وتطوير القدرات التدريبية والتسليحية للقوات الأمنية العراقية".

كما أشاد صالح بالدور الفاعل الذى اضطلعت به دول الاتحاد الأوروبى فى محاربة الإرهاب ومساعدتها للعراق فى تحقيق النصر ومساهمتها فى الجوانب الإنسانية للنازحين والمهاجرين.

من جهتها، أبدت موجيرينى استعداد الاتحاد الأوروبى لتعزيز التعاون مع العراق فى المجالات كافة والمساهمة فى إعمار المدن المحررة .

 


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