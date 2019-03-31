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"الإحصاء": مليار جنيه تكاليف علاج المواطنين على نفقة الدولة خلال 30 يوما

الأحد، 31 مارس 2019 09:23 ص
"الإحصاء": مليار جنيه تكاليف علاج المواطنين على نفقة الدولة خلال 30 يوما الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت- هبة حسام
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كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال شهر مارس الجارى، أن تكاليف علاج المصريين على نفقة الدولة تجاوزت المليار جنيه فى نهاية العام الماضى، حيث وصلت إلى 1.056 مليار جنيه كنفقات علاج بالداخل فى ديسمبر 2018، بالإضافة لنحو 500 ألف جنيه نفقات علاج بالخارج.
 
 
وأظهر التقرير، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن تكاليف العلاج على نفقة الدولة بالداخل، شهدت ارتفاعا كبيرا خلال شهر ديسمبر 2018، مقارنة بمثيله من عام 2017، حيث وصلت نسبة الارتفاع إلى 31%، وذلك بعد أن تجاوزت المليار جنيه فى ديسمبر 2018، مقابل 728.3 مليون جنيه فى ديسمبر 2017.
 
 
أما العلاج على نفقة الدولة بالخارج، فقد شهد تراجعا، بعد أن سجل نحو 500 ألف جنيه فى ديسمبر 2018، مقابل 1.004 مليار جنيه فى ديسمبر 2017، بانخفاض تجاوزت نسبته 50%.

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علاج المصريين

العلاج على نفقة الدولة

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تكاليف العلاج على نفقة الدولة




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