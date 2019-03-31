الأمين العام للأمم المتحدة:المنطقة العربية تتطلع للاستقرار وندعم هذه التطلعات

رسالة تونس مصطفى عنبر

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأحد، أن المنطقة العربية تسعى للسلم والاستقرار والرقى، مشددا على أن الأمم المتحدة ليست لها أجندة أخرى سوى دعم هذه التطلعات فى جو من الوحدة والمؤازرة.



القمة العربية فى تونس

وقال جوتيريش - فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العربية بتونس - "نحن هنا لتعميق العلاقات بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وكذلك الشعوب العربية وشمال أفريقيا"، مضيفا أن العالم ممتن للثقافة العربية على مدى القرون والتى أثرت كثيرا فى الحياة الثقافية على مستوى العالم.