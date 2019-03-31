الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة فى العالم تقتل سنويًا على يد الأهل أو الزوج

كشفت كريستينا البرتين، الممثل الاقليمى لمكتب الأمم المتحدة، المعنى بالمخدرات، والجريمة، بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إحصائيات صادمة عن قتل النساء، والعنف ضد المرأة على مستوى العالم، موضحة أنه من شديد الأهمية أن نأتى من أجل دعم المرأة، ودعم المرأة التى تعانى من العنف، ونقاوم العنف والجريمة.



اوركسترا الوفاء والامل خلال الاحتفالية

وأخيرًا وقعنا مذكرة تعاون مع جامعة الدول العربية للتعاون فى المجال الصحى، والمكتب الذى أمثله يقوم بمهمة خطيرة لمناهضة العنف ضد المرأة وعلى مدى السنوات التى عملنا فيها أصبح لدينا خبرة لتقديم المعونة.



جانب من الاحتفالية

وأضافت كريستينا البرتين، خلال احتفالية إطلاق النسخة العربية من حزمة منظمة الصحة العالمية بشأن استجابة النظام الصحى، للعنف ضد النساء والفتيات، أن واحدة من الدراسات الخاصة بقتل المرأة، ضمن الدراسات العالمية التى أجريت عن العنف المنزلى، فإنه وفقا لدراسة أجريت عام 2017، أظهرت أنه يتم قتل 87 ألف امرأة سنويا فى العالم، 50 ألف منهن يتم قتلهن على يد الأهل أو الشريك "الزوج"، وهذا يعنى أن حوالى 137 امرأة تقتل يوميا على مستوى العالم بيد واحد من أعضاء أسرتها.



كريستينا البرتين، الممثل الاقليمى لمكتب الأمم المتحدة،

وأشارت الممثل الاقليمى لمكتب الأمم المتحدة، إلى أن 82 % من حالات القتل التى تحدث فى العالم من النساء، مشيرة إلى أن قتل المرأة لا يكون عشوائيا، ولكن له تاريخ طويل قد يكون بسبب الغيرة، أو بسبب ما يرتكبه الرجل ضدهن من أفعال، أو بسبب الشرف، وبعيدا على العنف من أفراد الأسرة، قد تكون ضحية من جرائم الشرف، أو السحر، أو العمل فى الجنس، كل هذه السيدات يحتجن إلى الرعاية، وإعادة تاهيلهن وادماجهن فى المجتمع، ويحتجن إلى العدالة، حيث أن 161 دولة اهتمت بذلك.



كريستينا البرتين مع الدكتورة مها الرباط وزير الصحة الاسبق

وقالت أننا قدمنا تقارير عن 3 دول عربية فى مصر، تونس، وفلسطين، من الشرطة والقضاء، وقدموا تعاونا كبيرا، وقدمنا مساعدات لرفع قدرة الأطباء الشرعيين لأنهم هو الذين يكشفوا على المرأة بعد تعرضها للعنف.