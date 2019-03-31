video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 05:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة فى العالم تقتل سنويًا على يد الأهل أو الزوج

الأحد، 31 مارس 2019 05:01 م
الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة فى العالم تقتل سنويًا على يد الأهل أو الزوج كريستينا البرتين الممثل الاقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة
كتبت أمل علام
إضافة تعليق

كشفت كريستينا البرتين، الممثل الاقليمى لمكتب الأمم المتحدة، المعنى بالمخدرات، والجريمة، بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إحصائيات صادمة عن قتل النساء، والعنف ضد المرأة على مستوى العالم، موضحة أنه من شديد الأهمية أن نأتى من أجل دعم المرأة، ودعم المرأة التى تعانى من العنف، ونقاوم العنف والجريمة.

اوركسترا الوفاء والامل خلال الاحتفالية
اوركسترا الوفاء والامل خلال الاحتفالية

وأخيرًا وقعنا مذكرة تعاون مع جامعة الدول العربية للتعاون فى المجال الصحى، والمكتب الذى أمثله يقوم بمهمة خطيرة لمناهضة العنف ضد المرأة وعلى مدى السنوات التى عملنا فيها أصبح لدينا خبرة لتقديم المعونة.

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

وأضافت كريستينا البرتين، خلال احتفالية إطلاق النسخة العربية من حزمة منظمة الصحة العالمية بشأن استجابة النظام الصحى، للعنف ضد النساء والفتيات، أن واحدة من الدراسات الخاصة بقتل المرأة، ضمن الدراسات العالمية التى أجريت عن العنف المنزلى، فإنه وفقا لدراسة أجريت عام 2017، أظهرت أنه يتم قتل 87 ألف امرأة سنويا فى العالم، 50 ألف منهن يتم قتلهن على يد الأهل أو الشريك "الزوج"، وهذا يعنى أن حوالى 137 امرأة تقتل يوميا على مستوى العالم بيد واحد من أعضاء أسرتها.

كريستينا البرتين، الممثل الاقليمى لمكتب الأمم المتحدة،
كريستينا البرتين، الممثل الاقليمى لمكتب الأمم المتحدة،

وأشارت الممثل الاقليمى لمكتب الأمم المتحدة، إلى أن 82 % من حالات القتل التى تحدث فى العالم من النساء، مشيرة إلى أن قتل المرأة لا يكون عشوائيا، ولكن له تاريخ طويل قد يكون بسبب الغيرة، أو بسبب ما يرتكبه الرجل ضدهن من أفعال، أو بسبب الشرف، وبعيدا على العنف من أفراد الأسرة، قد تكون ضحية من جرائم الشرف، أو السحر، أو العمل فى الجنس، كل هذه السيدات يحتجن إلى الرعاية، وإعادة تاهيلهن وادماجهن فى المجتمع، ويحتجن إلى العدالة، حيث أن 161 دولة اهتمت بذلك.

كريستينا البرتين مع الدكتورة مها الرباط وزير الصحة الاسبق
كريستينا البرتين مع الدكتورة مها الرباط وزير الصحة الاسبق

وقالت أننا قدمنا تقارير عن 3 دول عربية فى مصر، تونس، وفلسطين، من الشرطة والقضاء، وقدموا تعاونا كبيرا، وقدمنا مساعدات لرفع قدرة الأطباء الشرعيين لأنهم هو الذين يكشفوا على المرأة بعد تعرضها للعنف.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان أسوان للمرأة بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن.. منة شلبى: السينما حياة وسحر.. محسنة توفيق تحضر بالعكاز وتبكى بعد تكريمها.. والتلاوى: أتمنى تجنب مشاهد العنف ضد المرأة فى الدراما

ميرفت التلاوى من "أسوان السينمائى": أتمنى تجنب مشاهد العنف ضد المرأة فى الدراما

منظمة الصحة العالمية

الامم المتحدة

العنف ضد المراة

مناهضة العنف

عدد القتلة من النساء فى العالم

قتل النساء

مناهضة العنف ضد المراة

اطلاق النسخة العربية لمناهضة العنف




لا تفوتك
السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة