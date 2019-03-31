الأقباط يحتفلون اليوم بالأحد الرابع فى صوم القيامة

سارة علام

يحتفل الأقباط، اليوم الأحد، بالأسبوع الرابع في الصوم الكبير المعروف باسم صوم القيامة، حيث يحل اليوم أحد السامرية وتصلى القداسات فى الكنائس.

وتدورفصول هذا اليوم جميعها حول موضوع واحد هو "عزة الإنجيل" أى العزة التي يمنحها الإنجيل لمن يعملون بأوامره، فإنجيل العشية يتكلم عن ميراث المخلص للذين يطلبون إنجيله كما وعدهم بذلك إن طلبوا ملكوت الله ، وإنجيل باكر عن انتخابه لهم كما صرح بقوله إن المدعوين كثيرون ولكن المختارين قليلون ، وإنجيل القداس عن عزة إنجيله معهم كما وعد بأن الذي يشرب من الماء الذي يعطيه هو فلن يعطش إلى الأبد ، وإنجيل المساء عن رحمته بهم إذ يرشدهم إلى أن زمان شريعته والسجود له بالروح والحق قد حضر .

وتحتل فكرة "القيامة" مكانة بارزة فى الفكر المسيحى إذ يعتبر الإيمان بقيامة المسيح أساسًا للإيمان بالعقيدة كلها، ومن ثم فإن كل ما ارتبط بهذا المعنى من طقوس وعبادات وممارسات له طبيعة خاصة، فصوم القيامة هو الصوم الكبير لمدة 55 يومًا، وعيد القيامة أيضًا من الأعياد الكبرى أما الأسابيع التى تسبق العيد فلكل يوم فيها معنى ومكانة تقرأ فيها صلوات خاصة ترمز لقصص أساسية فى العقيدة المسيحية، تروى من خلالها الكنائس تعاليم مقدسة تحفظ بها الإيمان وتنقله من جيل إلى جيل