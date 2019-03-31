اعترافات خادمة النزهة: "قررت سرقة الهانم منذ اليوم الأول لعملى فى بيتها"

كتب عبد الله محمود

"أنا قررت أسرق الست اللى باشتغل عنها فى اللحظة الأولى لدخولى بيتها، أصلها هانم وغنية".. بهذه الكلمات اعترفت الخادمة فى التحقيقات التى أجرتها معها النيابة العامة على خلفية اتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من مسكن مخدومتها بالنزهة.

وأوضحت المتهمة أنها علمت بثراء المجنى عليها، ودرست تفاصيل شقتها وعرفت أماكن المبالغ المالية والمشغولات الذهبية لتتمكن من سرقتها بسهولة.

وأضافت المتهمة، أنها قررت سرقتها لأنها تمر بضائقة مالية، ومنذ أول يوم فى العمل وهى تنوى سرقتها، حيث كانت دائمًا ما كانت تفتش فى دولايب الشقة بحثًا عن مدخرات السيدة.

وأوضحت المتهمة بأنها، فى يوم الواقعة انتهزت عدم وجود صاحبة الشقة، وبحثت عن المشغولات الذهبية، واستولت عليها ثم فرت هاربة، حتى القبض عليها وبحوزتها المسروقات قبل التصرف فيها لعميلها.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من "ربة منزل"، باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية من الشقة سكنها عبارة عن (3 خواتم)، واتهمت سيدة تعمل طرفها، ومقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بأنها وراء الواقعة.

داهمت قوة الخادمة وألقت القبض عليها، فاعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، إبان فترة عملها لدى المجنى عليها، وبإرشادها ضبط رجال المباحث المسروقات، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المسروقات واتهمتها بالسرقة وبإحالة المتهمة للنيابة قررت حبسها على ذمة التحقيق.