استمرار غلق بوغاز رشيد وتوقف حركة الملاحة بالبحيرة بسبب سوء الأحوال الجوية

البحيرة - ناصر جودة

شهدت اليوم محافظة البحيرة حالة من الطقس السيئ وهطول أمطار كثيفة على عدد من مدن ومراكز المحافظة .

وأدى سوء حالة الطقس إلى استمرار إغلاق بوغاز رشيد وتوقف حركة الصيد والملاحة وذلك لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية .

وشنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة على المعديات النيلية لمواجهة مخالفات شروط الترخيص ومنع قيام الرحلات البحرية مع استمرار سوء حالة الطقس .

فيما وجه اللواء هشام امنه محافظ البحيرة الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهودها لمواجهة آثار سوء حالة الطقس و تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية لمواجهة اى احداث طارئة.