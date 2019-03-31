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استمرار غلق بوغاز رشيد وتوقف حركة الملاحة بالبحيرة بسبب سوء الأحوال الجوية

الأحد، 31 مارس 2019 12:32 م
استمرار غلق بوغاز رشيد وتوقف حركة الملاحة بالبحيرة بسبب سوء الأحوال الجوية انتشار غيوم -ارشيفيه
البحيرة - ناصر جودة
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شهدت اليوم محافظة البحيرة حالة من الطقس السيئ  وهطول أمطار كثيفة على عدد من مدن ومراكز المحافظة .
 
وأدى سوء حالة الطقس إلى استمرار إغلاق بوغاز رشيد  وتوقف حركة الصيد والملاحة وذلك لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية .
 
وشنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة على المعديات النيلية لمواجهة مخالفات شروط الترخيص ومنع قيام الرحلات البحرية مع استمرار سوء حالة الطقس .
 
فيما وجه اللواء هشام امنه محافظ البحيرة  الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهودها لمواجهة آثار سوء حالة  الطقس و تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية لمواجهة اى احداث طارئة.
 
 

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