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الأحد، 31 مارس 2019 02:53 م
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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود 7 قطاعات

الأحد، 31 مارس 2019 02:24 م
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود 7 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها الاتصالات والسلع الاستهلاكية.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.61% رابحا عدد 34.02 نقطة ليغلق عند مستوى 5617.82 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.48% رابحا 28.89 نقطة ليغلق عند مستوى 5986.87 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.92% رابحا 45.06 نقطة ليغلق عند مستوى 4917.27 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 153.5 مليون سهم بقيمة 37.4 مليون دينار كويتى عبر 5297 صفقة.
 
وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.86%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.86%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.07%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.92%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.29%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%.
 
وجاء سهم "مواشى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 14.97%، تليه رماية بنسبة 11.97%، ثم مراكز بنسبة 9.67%، فيما تصدر سهم "فيوتشر كيد" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.85% ثم العيد بنسبة 10%، ثم المعدات بنسبة 5.22%.
 

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