ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود 7 قطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها الاتصالات والسلع الاستهلاكية.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.61% رابحا عدد 34.02 نقطة ليغلق عند مستوى 5617.82 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.48% رابحا 28.89 نقطة ليغلق عند مستوى 5986.87 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.92% رابحا 45.06 نقطة ليغلق عند مستوى 4917.27 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 153.5 مليون سهم بقيمة 37.4 مليون دينار كويتى عبر 5297 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.86%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.86%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.07%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.92%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.29%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%.

وجاء سهم "مواشى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 14.97%، تليه رماية بنسبة 11.97%، ثم مراكز بنسبة 9.67%، فيما تصدر سهم "فيوتشر كيد" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.85% ثم العيد بنسبة 10%، ثم المعدات بنسبة 5.22%.