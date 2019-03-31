ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعى البنوك والصناعة

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% رابحا عدد 0.44 نقطة ليصل إلى مستوى 1413.64 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 5.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.5 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 25.14% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.14%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 3.14% مدفوعة بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 36.02% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 5.49%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.21% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 3.85%.